استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة السبت إن فلسطينيا قُتل برصاص مستوطن إسرائيلي بينما كان يقطف ثمار الزيتون جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد المواطن بلال محمد صالح (40 عاما) برصاصة في الصدر أطلقها عليه مستوطن في بلدة الساوية قضاء نابلس”.

وأظهرت لقطات فيديو توجه مجموعة من المستوطنين صوب قاطفي ثمار الزيتون وسُمع دوي إطلاق رصاص وظهر بعد ذلك رجل ملقى على الأرض تغطيه الدماء.

ونقل المتواجدون في المكان الرجل على ظهر سلم من الحقل إلي سيارة خاصة وتوجهوا إلى المستشفى الذي أعلن وفاته متأثرا بإصابته.

وقال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني “إرهاب المستوطنين يتواصل، والهدف المباشر الآن هو إرهاب مواطنينا ومنعهم من الوصول إلى حقولهم وقطف زيتونهم”.

وأضاف في بيان “تم تسليح المستوطن من قبل دولة الاحتلال وتدريبه على قتل الفلسطيني وحمايته من قبل جيش الاحتلال ودعمه عبر التشريعات التي يصيغها القتلة أنفسهم. نظام إرهابي متكامل”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفلسطيني.