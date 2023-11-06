وزارة الصحة: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الإحتلال بالضفة الغربية

استشهد ثلاثة فلسطينيين، مساء الاثنين 6\11\2023، جراء إطلاق جيش الإحتلال الإسرائيلي النار على مركبتهم في طولكرم شمال الضفة الغربية.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخر بجروح خطيرة بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على سيارتهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة خاصة إسرائيلية، أطلقت نحو 100 رصاصة على السيارة.

وفي وقت سابق اعتبر الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، أن إسرائيل تتبع “أسلوب ممنهج بالقتل؛ أما بالقصف بقنابل ضخمة، أو الأمراض، أو الجوع”، مشيرا إلى أن ما سقط على قطاع غزة خلال الأيام الماضية من قنابل “أخطر حتى بكثير من الفسفور الأبيض”، حيث إنها قنابل غير مسبوقة بسبب حجم الضرر الكبير الذي تحدثه.

ويقول جبريل في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “الفسفور الأبيض يعد من القنابل الخطرة والمحرمة دوليا، لكن الكل يعلم هنا أن ما يتم إطلاقه على غزة أخطر بكثير من الفسفور الأبيض، وهو أسلوب ممنهج بالقتل أما بالقصف بقنابل ضخمة أو الأمراض أو الجوع”، بعد أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا، وعرقلت دخول المساعدات الإنسانية.