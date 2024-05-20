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وزارة الصحة: استشهاد 35562 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

منذ 49 دقيقة
إحدى مدارس غزة المدمرة

إحدى مدارس غزة المدمرة

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قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين إن أكثر من 35562 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 79652 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة في بيان أن 116 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 176 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي آخر المستجدات قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

من جهته ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بوصفه “كارثة”.

وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونجرس الأمريكي ويندد بالإعلان.

كما قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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