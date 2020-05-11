وزارة الصحة الإيرانية: 45 وفاة و1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي

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سجلت إيران اليوم 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 109286، كما سجلت 45 وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 6685.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 109286، وتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 6685.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إلى انخفاض أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ شهرين.

ووفق الوزارة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 87422، بينما يبقى 2703 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

وقال المتحدث إنه تم إجراء 601324 فحص تشخيص لكورونا في إيران حتى اليوم.

وأكد جهانبور أن مؤشر الوضع الصحي في إقليم خوزستان يبقى عند الحالة الحمراء والأوضاع في العاصمة طهران ليست على نحو جيد، وجدد دعوة المواطنين إلى التقيد بالارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 6640 حالة، بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و603 حالات، بعد تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 86 ألفا و143 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الإيرانية (إرنا).