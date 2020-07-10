وزارة الصحة الإيطالية: وقف الرحلات الجوية القادمة من 13 دولة

ايطاليا
ايطاليا

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علمت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن إيطاليا أوقفت الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من 13 دولة هي: أرمينيا، البحرين، بنغلادش، البرازيل، البوسنة والهرسك، شيلي، الكويت، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، عمان، بنما، بيرو وجمهورية الدومينيكان.

وقد منعت دخول المسافرين القادمين من هذه البلاد أو المسافرين الذين كانوا في هذه البلاد خلال آخر 14 يوما.

وقد أصدر وزير الصحة Roberto Speranza قرار الوقف بعد التشاور مع وزير الداخلية والخارجية والنقل وقال: “في العالم، الوباء في أشد مراحله. لا يمكننا إبطال التضحيات التي قدمها الإيطاليون في هذه الأشهر. لهذا السبب اخترنا التزام الحذر البالغ”.

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