وزارة الصحة الفرنسية: ارتفاع عدد حالات الوفاة 0.3% إثر فيروس كورونا اليوم الثلاثاء

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أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في فرنسا 87 حالة أو 0.3% ليصبح 29296 حالة يوم الثلاثاء، في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من حزيران، ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وسجلت فرنسا يوم الاثنين 54 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 و13 حالة يوم الأحد.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بـ”كورونا” 403 حالات أو 0.3% لتصبح 154591 حالة بزيادة عن عدد الحالات التي سُجلت يوم الاثنين وهو 211 حالة و343 حالة يوم الأحد، ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من يوم الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة.

من جهة أخرى، ألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بوباء كوفيد-19 في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، بحسب مرسوم نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ومنذ نهاية مارس/آذار، كان يمكن وصف هذا العقار بشكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.

وعقار هيدروكسي كلوروكين -الذي اعتمده في فرنسا البروفسور ديدييه راؤول ودافع عنه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو- هو دواء مشتق من كلوروكين الذي يستخدم لعلاج الملاريا.

لكن دراسة نشرت الأسبوع الفائت في مجلة “ذي لانسيت” الطبية أشارت إلى عدم فاعليته، وإلى أخطار هذا العقار على المصابين بكوفيد-19.

ويأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد توصية أصدرها المجلس الأعلى للصحة العامة الثلاثاء، وقضت بـ”عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج كوفيد-19″ خارج إطار التجارب السريرية.

كما يأتي هذا القرار بعد يومين من إعلان منظمة الصحة العالمية أنها علقت تجربة كبيرة على هيدروكسي كلوروكين لمخاوف تتعلق بالسلامة.

وذكرت “لانسيت” أن المرضى الذين حصلوا على هيدروكسي كلوروكين زادت بينهم معدلات الوفاة وعانوا من اضطراب في ضربات القلب، مما أضاف إخفاقا إلى سلسلة من النتائج المخيبة للآمال الأخرى المتعلقة باستخدام العقار لعلاج كوفيد-19.