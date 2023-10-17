وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 3000 فلسطيني وإصابة 12500 منذ 7 أكتوبر

من القصف على غزة (رويترز)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن نحو 3000 فلسطيني لقوا حتفهم وأصيب 12500 آخرون في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 61 فلسطينيا لقوا حتفهم أيضا وأصيب 1250 في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

وفي آخر التطورات أقر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالفشل.

وقال أهرون حلوية في بيان الثلاثاء “بداية الحرب تكمن في الفشل الاستخباراتي”.

كما اعترف بأن “شعبة الاستخبارات تحت قيادته فشلت في التحذير من الهجوم الذي نفذته حماس.”

وأردف: “لقد فشلنا في المهمة الأكثر أهمية على الإطلاق”.

إلى ذلك، أكد أنه كرئيس لشعبة الاستخبارات يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الفشل.

إلا أنه أوضح أن الشعبة ستحقق لاحقاً بشكل أعمق وستستخلص النتائج والعبر.

لكنه اعتبر ألا صوت يعلو الآن على صوت الحرب، قائلا: “الآن لدينا مهمة واحدة فقط أمام أعيننا – وهي القتال والانتصار”، في إشارة إلى “سحق” حركة حماس في قطاع غزة، كما توعد سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.