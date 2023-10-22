وزارة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد إن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين قتلوا هناك منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول إلى 90.

هذا وأفادت مصادر طبية في غزة الأحد إن أكثر من 50 شهيداً سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الليلة الماضية.

وفي آخر المستجدات وبعد المزاعم الإسرائيلية التي تحاول التبرّؤ من مجزرة مستشفى المعمداني الأهلي في غزة، والتي راح ضحيتها نحو 500 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الكندية، اليوم الأحد 22\10\2023، أن “إسرائيل” ليست المسؤولة عن قصف المستشفى.

وأضافت في بيان أن “التحليل الذي أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل يشير بدرجة عالية من الثقة إلى أن إسرائيل لم تقصف المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر 2023”.

كما أشارت إلى أن القصف نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق بطريق الخطأ من غزة.