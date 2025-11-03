وزارة الصحة الفلسطينية: قتيلان برصاص مستوطن وجيش الاحتلال بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين عن مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية خلال الليلة الماضية، أحدهما برصاص مستوطن والآخر برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن الضحية الأولى، وهو رجل يبلغ من العمر 32 عاماً، أصيب برصاصة في الرأس أطلقها مستوطن عند مدخل مدينة الخليل الشمالي، ليصبح عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام 14، بينما ارتفع العدد منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 35.

أما الضحية الثانية، فكان فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، توفي متأثراً بجراح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

ويعيش مئات الآلاف من الإسرائيليين في مستوطنات الضفة الغربية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي غير قانونية، في حين تؤكد الحكومة الإسرائيلية على صلتها الدينية والتاريخية بالأراضي المحتلة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي حتى الآن بشأن الحادثتين.