وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 2269 فلسطينيا وإصابة 9814 في الضفة وغزة

تظاهرات ضد حركة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية (رويترز)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير السبت إن ما لا يقل عن 2269 فلسطينيا قتلوا وأصيب 9814 جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف التقرير أن عدد القتلى يشمل 2215 من غزة إلى جانب 8714 جريحا. وسقط 54 قتيلا و1100 جريح في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للإعلام الرسمي إن العاهل الأردني الملك عبد الله يغادر البلاد اليوم السبت 14\10\2023 للقيام بجولة أوروبية من أجل حشد الدعم من الزعماء هناك لإنهاء الحرب “الإسرائيلية على غزة”.

ويقول مسؤولون إن الملك عبد الله، الذي التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة 13\10\2023، أجرى اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا.