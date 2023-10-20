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وزارة الصحة الفلسطينية: 13 شهيد في مداهمة للقوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

منذ 11 ثانية
صلاة الجنازة على عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية

صلاة الجنازة على عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية (رويترز)

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة إن 13 شخصا استشهدوا، بينهم خمسة أطفال، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية وشنت غارة جوية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس 19\10\2023.

وداهمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس للاجئين المتاخم لمدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بإصابة 3 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية، الجمعة، خلال اقتحامها مدينة بيت لحم فجرا.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال الاقتحام، فأصابت ثلاثة شبان قرب مخيم العزة بالمدينة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس.

وكانت الوكالة الفلسطينية أفادت في وقت سابق بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة 20\10\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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