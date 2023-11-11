وزارة الصحة الفلسطينية: 39 طفلا مهددون بالموت في مستشفى الشفاء

طفل مصاب في القصف الإسرائيلي على غزة - رويترز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية السبت إن 39 طفلا مهددون بالموت في مستشفى الشفاء بغزة بعد انقطاع الكهرباء ونقص الأكسجين والدواء.

وأصدرت الوزارة بيانا تصحح فيه تعليقات لوزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي متلفز قالت فيه “استشهد 39 طفلا…39 طفل توفوا من الرضع الموجودين في العناية الحديثة للأطفال … موت 39 طفل لأن ما عرفوا يوصلهم أكسجين ولا دواء وأقفلت عليهم الكهرباء”.

وقالت الوزارة في بيانها إن طفلا توفي مكررة ما قاله أشرف القدرة المتحدث باسمها في غزة لرويترز.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع، توقفت السبت 11\11\2023 بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف القدرة لرويترز “نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد”.

فيما أفاد مراسل العربية أن القوات الإسرائيلية تحاصر مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع من 4 اتجاهات.

كما أكد أن محيط المجمع تعرض خلال الساعات الماضية لقصف متواصل

وأفاد “بانقطاع كافة سبل التواصل مع الباقين داخل المستشفى”، الذي لا يزال يضم آلاف النازحين والمرضى، رغم خروج البعض خلال الساعات الماضية.

بالتزامن أشارت مصادر مطلعة إلى أن القوات الإسرائيلية قريبة جدا من مستشفى الشفاء، وباتت على بعد 3 كيلومترات منه فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

كما لفتت إلى أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر “الشفاء” ومستشفى آخر في غزة من كل الجهات، كذلك أشارت إلى أن آلاف الجنود موجودون في عمق قطاع غزة.

فيما أطلقت منظمة أطباء بلا حدود تحذيرات من تدهور الوضع داخل المستشفى.

وأكدت أنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل المجمع الواقع غرب مدينة غزة، والذي يتعرض منذ أمس الجمعة 10\11\2023 لقصف إسرائيلي مكثف.