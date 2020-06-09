وزارة الصحة المصرية: تسجيل 1385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1385 حالة إصابة بفيروس “كورونا” صعودا من 1365 حالة إصابة يوم الاثنين إضافة إلى 35 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان، إن ” إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة“.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والمصارف والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل.

وقال تاج الدين خلال تصريحات تلفزيونية إن اللقاح أنتجته شركة متعددة الجنسيات سويدية بريطانية.

وأوضح تاج الدين أن “إحدى الشركات وهي من الشركات العاملة في مصر ولها مصنع محلي داخل البلاد، وقالت إنها ستنتج 400 مليون وحدة تطعيم من فيروس كورونا المستجد”.