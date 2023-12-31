وزارة الصحة بغزة: استشهاد 21822 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة الأحد إن 21822 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 56451 آخرون في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت أن 150 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 286 آخرون في غارات إسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وفي وقت سابق أكد مصدر طبي في غزة للجزيرة استشهاد 64 وإصابة 186 مواطنا في قصف إسرائيلي على المناطق الوسطى من القطاع في يوم واحد، كما دمرت مقاتلات الاحتلال مسجدين.

وفي الساعات الأخيرة، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد بنيران أطلقتها الزوارق الحربية الإسرائيلية على شاطئ بحر رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أصيب 10 أشخاص في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم خان يونس جنوبي القطاع المحاصر، وقال المراسل إن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مسجدين في دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد باستشهاد 13 شخصا وإصابة آخرين جلهم من الأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جمعة بمنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شحادة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما استشهد 5 فلسطينيين على الأقل برصاص قناصة إسرائيليين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، واستهدف قصف مدفعي عشوائي كثيف عددا من المباني السكنية في الحي.

ورغم انسحاب الدبابات الإسرائيلية من مناطق واسعة من حي الشيخ رضوان، فإن الأهالي لم يتمكنوا من انتشال جثامين الشهداء بسبب انتشار القناصة الإسرائيليين وطائرات الاستطلاع التي تستهدف كل من يحاول الوصول للأجزاء الغربية من الحي.

وتتواصل الاشتباكات والانفجارات، نتيجة المعارك بين المقاومة وجيش الاحتلال الذي يحاول التوغل لمناطق سكنية في عمق المخيم.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير منازل عدة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة. وأظهرت صور جانبا من هذه الانفجارات.