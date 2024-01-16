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وزارة الصحة بغزة: استشهاد 24285 فلسطينيا وإصابة 61154 منذ 7 أكتوبر

منذ 10 دقائق
تشييع جثامين الشهداء في غزة

تشييع جثامين الشهداء في غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الثلاثاء 16\1\2024 إن ما لا يقل عن 24285 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 61154 آخرون في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 158 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 320 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا في جنوب قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت مساء أمس الاثنين 15\1\2024 إصابة المزيد من جنودها وضباطها، في حين أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال وسط قطاع غزة وجنوبه.

ومن ناحيته أعلن مستشفى سوروكا في النقب، أنه استقبل 15 جنديا إسرائيليا خلال يوم أمس الأثنين 15\1\2024 جراء المعارك في غزة، وفي وقت سابق أمس أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 18 من جنوده وضباطه جراء القتال في غزة خلال 24 ساعة.

وجاء هذا بالتزامن مع انسحاب فرقة عسكرية كاملة من قطاع غزة، من أصل 4 فرق دفعت بها إسرائيل في حربها على القطاع المستمرة منذ أكثر من 100 يوم.

    المصدر :
  • رويترز

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