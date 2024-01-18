وزارة الصحة بغزة: استشهاد 24620 في الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان الخميس إن إجمالي 24620 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 61830 آخرون في الضربات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 172 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 326 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي وقت قال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين الخميس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات خاصا جديدا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين المقبل 22\1\2024.

وفي وقت سابق أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، بقائمة عقوباتها ردا على الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل في أكتوبر\تشرين الأول الماضي.

وسيخضع السنوار الآن لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ويحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.