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وزارة الصحة بغزة: استشهاد 25490 فلسطينياً جراء الضربات الإسرائيلية

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يناير - 2024 11:51 صباحًا
تكفين أحد الشهداء في قطاع غزة

تكفين أحد الشهداء في قطاع غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة في غزة في بيان الثلاثاء إن 25490 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 63354 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن الارقام تشمل 195 فلسطينيا استشهدوا و354 أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وفي آخر المستجدات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستمضي قدما في قتالها في غزة حتى تحقيق “النصر المبين” رغم مرورها بأحد أسوأ الأيام خلال هجومها العسكري.

وقال نتنياهو “بالأمس مررنا بأحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب”. وأضاف “باسم أبطالنا، من أجل حماية أرواحنا، لن نوقف القتال حتى تحقيق النصر المبين”.

وقال إن الجيش “يحقق في المأساة” التي قتل فيها 21 جنديا عند انهيار مبنيين بوسط غزة مما رفع إجمالي القتلى من الجنود الإسرائيليين في يوم واحد إلى 24.

    المصدر :
  • رويترز

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