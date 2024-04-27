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وزارة الصحة بغزة تحذر: جميع سكان القطاع يشربون مياها "غير آمنة"

منذ 9 ثواني
أهالي غزة يعانون أزمة كبيرة بتأمين مياه الشرب

أهالي غزة يعانون أزمة كبيرة بتأمين مياه الشرب

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة (السبت 27-4-2024) إن جميع سكان قطاع غزة يشربون مياها غير آمنة نتيجة عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد لمعالجتها.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر منصة تليغرام، بأنه مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، فإن جميع مواطني القطاع يشربون مياها غير آمنة تعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت أن ذلك يعود لعدم سماح إسرائيل بإدخال مادة “الكلور” (للتعقيم) أو أي بديل عنها لمعالجة مياه الشرب.

وتواصل إسرائيل عرقلة إيصال المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لأهالي القطاع المحاصر رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمرها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

حصيلة جديدة لعدد الشهداء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان السبت أن ما لا يقل عن 34388 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 77437 خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 32 قتلوا وأصيب 69 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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