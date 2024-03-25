وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة جديدة للشهداء والهلال الأحمر الفلسطيني دق ناقوس الخطر

دفن عشرات الشهداء في "قبر جماعي" بمستشفى الشفاء في غزة

كشفت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الاثنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 32,333 شهيدا و74,694 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال 24 ساعة.

بدوره، الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن قوات الاحتلال باستهدافها المشافي تحاول قطع الأنفاس الأخيرة عن المنظومة الصحية في غزة.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن أي عملية عسكرية على رفح ستؤدي إلى استشهاد آلاف ممن لن يستطيعوا إيجاد الرعاية الصحية.

وفي سياق متصل، تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر فيه نقل إصابات في وسط قطاع غزة على العربات في ظل استهداف الاحتلال لمركبات الإسعاف وانقطاع الوقود جراء الحصار الإسرائيلي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.