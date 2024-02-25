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وزارة الصحة بغزة تنشر حصيلة شهداء القطاع منذ 7 أكتوبر

منذ 22 دقيقة
مقبرة جماعية في غزة

مقبرة جماعية في غزة

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كشفت إحصائية جديدة لوزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 29692 فلسطينيا قتلوا وأصيب 69879 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد بعض التفاصيل عن المقترح الجديد الذي وضع على الطاولة، وقالت إنه يتضمن وقف القتال ليوم واحد، مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه.

كما لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، إذ من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، كما سيتم الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك، يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وكذلك إعادة إعمار القطاع.

هذا وعبرت هيئة البث الإسرائيلية عن تفاؤلها بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان وذلك بعدما تنازلت حماس عن بعض مطالبها لإنجاز صفقة التبادل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة في ظل تفاقم المأساة الإنسانية جراء الحصار الخانق، لليوم الـ142 من العدوان، في حين تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في تصديها للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال.

    المصدر :
  • رويترز

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