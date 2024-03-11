وزارة الصحة بغزة: 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء

قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 67 شهيدا و106 مصابين خلال 24 ساعة.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة أن: 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء.

وفي حصيلة جديدة قالت وزارة الصحة بغزة: ارتفع عدد شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنها حرب إبادة دموية ومدمرة على قطاع غزة منذ 157 يوما على التوالي، وسط استمرار ارتقاء الشهداء وإصابة الفلسطينيين وشن غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامن ذلك مع مستويات غير مسبوقة فيما يتعلق بتفاقم أزمة الجوع.

واستقبل الغزيون شهر رمضان الفضيل بغارات متواصلة وعنيفة على منطقة خربة العدس شرقي مدينة رفح ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة، إن الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة شمال غزة ولا تجد ما تقتات عليه، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية شمال غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام، كما أن أكثر من 2000 كادر صحي شمال غزة سيبدؤون رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار.