السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
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وزارة الصحة بقطاع غزة: مقتل 324 فلسطينيا على الاقل في غزة خلال 24 ساعة

منذ 51 دقيقة
آثار الدمار في قطاع غزة

آثار الدمار في قطاع غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أسفرت حتى الآن عن مقتل 324 فلسطينيا وإصابة ألف آخرين.

وأضافت أن من بين القتلى ما لا يقل عن 126 طفلا و88 امرأة.

ذكرت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن سبعة فلسطينيين قتلوا اليوم السبت 14\10\2023 في قصف جوي إسرائيلي على منزل بوسط غزة.

فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السبت إن أي عبور من قطاع غزة إلى مصر سيجري بالتنسيق مع إسرائيل.

وأضاف الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “فيما يخص غزة، المعابر مغلقة. الحدود مغلقة، وأي تحرك أو عبور إلى مصر سيجري بالتنسيق معنا وبالتواصل معنا. في الوقت الراهن، لن يحدث هذا الأمر”.

    المصدر :
  • رويترز

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