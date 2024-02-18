وزارة الصحة: خروج مستشفى ناصر عن الخدمة حكم بالإعدام على آلاف المواطنين

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة اليوم الأحد أن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة “خرج عن الخدمة”.

وأضاف القدرة أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وتابع “خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة”.

كما أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خروج مستشفى ناصر بغزة عن الخدمة تماما بعد حصار على مدى أسبوع وما أعقبه من اقتحام.

سبقت تلك التصريحات إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدداً كبيراً من طاقم مجمع ناصر الطبي بينما كانوا يؤدون عملهم.

ولم تكشف وزارة الصحة عن مزيد من التفاصيل.