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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18205 منذ 7 أكتوبر

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة في غزة في بيان الاثنين إن ما لا يقل عن 18205 أشخاص قتلوا وأصيب 49645 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي وقت سابق أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى أن ألمانيا تتوقع من إسرائيل أن تعدل استراتيجيتها العسكرية لتعمل بشكل أفضل على وقف معاناة المدنيين الفلسطينيين، مضيفة أن الكثير منهم أصبحوا بالفعل ضحايا للصراع.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي في دبي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ “نتوقع من إسرائيل… أن تسمح بالمزيد من المساعدات الإنسانية، خاصة في الشمال، وأن تكون أعمالها العسكرية أكثر تحديدا وأن تتسبب سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين”.

وأضافت “مسألة كيفية تنفيذ إسرائيل لهذه المعركة أمر محوري بالنسبة لمنظور الحل السياسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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