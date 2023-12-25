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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20674 منذ 7 أكتوبر

منذ ساعة واحدة
مشهد لتكدس الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة (الأناضول)

مشهد لتكدس الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة (الأناضول)

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قالت وزارة الصحة في غزة الاثنين إن 20674 قتلوا وأصيب 54536 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 250 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 500 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي آخر مستجدات الحرب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن الحرب في غزة بعيدة عن النهاية، ونفى ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية خاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في القطاع.

وقال نتنياهو لنواب من حزبه ليكود “لسنا بصدد التوقف. نحن مستمرون في القتال، وسنكثف القتال في الأيام المقبلة، وسيستغرق القتال وقتا طويلا ولم يقترب من النهاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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نتنياهو: سيستغرق القتال وقتاً طويلاً ولم يقترب من النهاية

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