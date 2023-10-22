وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 4651 وإصابة أكثر من 14245

من مستشفى الأهلي في غزة (أسوشييتد برس)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة الأحد إن الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول أسفرت عن استشهاد 4651 فلسطينيا، يمثل الأطفال 40 بالمئة منهم.

كما أسفرت عن إصابة أكثر من 14245، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

وقال القدرة إن إسرائيل قتلت 266 فلسطينيا خلال آخر 24 ساعة بينهم 117 طفلا.

وفي السياق، وصف برنامج الأغذية العالمي الوضع في غزة بالـ “كارثي” بسبب نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ودعا إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، لشبكة “سي إن إن” الأميركية، إن المجاعة متفشية في القطاع المحاصر.

كما شددت على وجوب مواصلة إرسال المزيد من شاحنات الإغاثة من أجل “الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين سيموتون جوعاً حرفياً في غزة”.

وأردفت قائلة: “هناك الكثير من الأرواح على المحك”.

وكانت 20 شاحنة دخلت جنوب غزة أمس السبت 21\10\223، بينها 15 محملة بالدواء والأدوات الطبية والاسعافية الأساسية، و3 بالغذاء، و2 بمياه للشرب.

في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال قمة السلام التي عقدت أمس في القاهرة لبحث “الصراع”، ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وعدم تقييد دخول المساعدات الإنسانية المرسلة إلى سكان غزة.

يذكر أنه منذ تفجر القتال في السابع من أكتوبر إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، فرضت إسرائيل حصاراً مشددا على القطاع المكتظ بالسكان، والذي يضم أكثر من مليوني نسمة، مانعة دخول الوقود، وقاطعة حتى مياه الشرب والكهرباء، ودخول السلع.

ولوحت الحكومة الإسرائيلية والجيش أيضا بإطباق الحصار وعدم رفعه ما لم تفرج الحركة عن 200 أسير أخذتهم قبل أسبوعين وأدخلتهم إلى غزة.