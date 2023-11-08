وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الأربعاء إن عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ارتفع إلى 10569 فلسطينيا بينهم 4324 طفلا منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة لكن قد تكون هناك فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع الدائر حاليا.

وقال بلينكن للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو “لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر… ومن الواضح أيضا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة”.

وأضاف “الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما في نهاية الصراع… لا نتوقع إعادة احتلال وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة”.

وفي وقت سابق قال مارك ريغيف، المستشار البارز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة تلفزيون “سي إن إن” CNN الأميركية، مساء الثلاثاء 7\11\2023، إن خطة إسرائيل لفترة ما بعد الحرب تتركز على حتمية وجودها الأمني في قطاع غزة لكن دون إعادة احتلال القطاع أو حكمه.

وأضاف ريغيف في مقابلة تلفزيونية: “أعتقد أنه يمكن خلق وضع أكثر مرونة يتيح لنا القدرة على دخول القطاع والخروج منه وقت الحاجة للتعامل مع الوضع الأمني هناك”.

وردا على سؤال حول تصريحات نتنياهو لقناة تلفزيون “ايه بي سي نيوز” ABC News، الاثنين، بأن إسرائيل ستتحمل المسؤولية الأمنية الكاملة في غزة لفترة غير محددة بعد انتهاء الحرب، قال ريغيف: “لابد من التمييز بين الوجود الأمني والسيطرة السياسية”.

وأضاف ريغيف: “عندما ينتهي هذا الأمر ونهزم حماس، من المهم ألا يكون هناك أي عنصر إرهابي من جديد. لا فائدة من القيام بذلك والعودة إلى المربع الأول”، في إشارة إلى الحرب على القطاع التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومضى بالقول: “يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي. لكن هذا لا يعني إعادة احتلال غزة، ولا يعني أن إسرائيل موجودة لحكم سكان قطاع غزة”.