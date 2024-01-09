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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23.210 شهداء

منذ 9 دقائق
من غزة (أسوشييتد برس)

من غزة (أسوشييتد برس)

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قالت وزارة الصحة في غزة في بيان الثلاثاء إن 23210 شهيداً فلسطينييناً وأصابة 59167 في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وذكرت الوزارة أن نحو 126 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 241 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هذا وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل الثلاثاء بعد زيارات لعواصم عربية بأنه يرى فرصا أمامها لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد أزمة غزة.

وقال في اجتماع بثه التلفزيون مع الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أعلم بجهودكم الخاصة، على مدى سنوات عديدة، لبناء قدر أكبر من التواصل والاندماج في الشرق الأوسط، وأعتقد أن هناك بالفعل فرصا حقيقية”.

وتابع “لكن علينا أن نتجاوز هذه اللحظة الصعبة للغاية ونتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وأن نعمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل بكثير”، في إشارة إلى هجوم حماس عبر الحدود الذي أشعل فتيل الحرب الحالية.

    المصدر :
  • رويترز

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