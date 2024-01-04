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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 14 فلسطينيا في غرب خانيونس

منذ ساعة واحدة
قصف إسرائيلي على شقتين في خانيونس

قصف إسرائيلي على شقتين في خانيونس

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قال مسؤول بوزارة الصحة في غزة لرويترز إن 14 فلسطينيا استشهدوا اليوم الخميس 4\1\2024 من بينهم تسعة أطفال في هجمات إسرائيلية على منطقة المواصي بغرب خانيونس.

وفي وقت سابق استشهد فلسطيني فجر اليوم الخميس 4\1\2024 في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طولكرم ومخيميها.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن الشاب أسيد بني عودة (29) عاما استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام طمون، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى 325 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي اقتحم منازل في طمون، وانتشر في عدة أحياء، كما دارت مواجهات واشتباكات عنيفة في البلدة، وسمع أصوات انفجارات قوية.

وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، اقتحامها لمنازل الفلسطينيين في أحياء وضواحي المدينة ومخيميها.

    المصدر :
  • رويترز

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