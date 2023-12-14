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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 18787 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

منذ 34 دقيقة
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

وكالة الأناضول
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قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان الخميس إن ما لا يقل عن 18787 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 50897 في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفيما حذرت منظمة أطباء بلا حدود الخميس من أن سكان مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة يموتون لعدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت المنظمة عبر منصة إكس إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة إسعاف تابعة لها، مما أدى إلى إصابة المريضة التي كانت تُنقل إلى المستشفى.

وذكرت المنظمة أن طفلا (13 عاما) توفي أمس الأربعاء 13\12\2023 بعد أن حاول والده نقله إلى المستشفى سيرا على الأقدام، لأن المدرعات الإسرائيلية اعترضت سيارات الإسعاف.

    المصدر :
  • رويترز

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