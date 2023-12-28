وزارة الصحة في غزة‭:‬ استشهاد 21320 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الخميس إن 21320 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 55603 آخرين في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضاف القدرة أن 210 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس 28\12\2023 مقتل 3 من عناصره في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة 7 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي سمح اليوم بنشر أسماء القتلى الثلاثة، الذين سقطوا في المعارك بأنحاء مختلفة من القطاع، وبينهم ضابطان.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن القتلى الجدد هم الرقيب احتياط أساف بنحاس، ويبلغ من العمر 22 عاما، الكتيبة 77 في لواء ميجولان، وقتل في جنوب القطاع.

والنقيب نيريا زيسك، البالغ من العمر 24 عاما، الكتيبة 52 تشكيل “آثار حديدية” (401)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

والرائد دفير دافيد فيما، ويبلغ من العمر 32 عاما، نائب قائد الكتيبة 198 تشكيل بني أور (460)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

وبمقتل هؤلاء الأفراد الثلاثة في الجيش الإسرائيلي، يرتفع إجمالي القتلى من الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 501 ضابطا وجنديا.

كذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود والضباط الذين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة وفي تبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية (الحدود اللبنانية الإسرائيلية)، والذين سمح بنشر أسمائهم، إلى 167 قتيلا.

في سياق متصل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية قوله إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن، مضيفا أن السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد الجرحى.

كما نقلت عن منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي إن عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 ألفا إذا أدرج ضمنهم مصابي اضطراب ما بعد الصدمة.

في حين تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ما يزيد عن 3000 عسكري أصيبوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط استمرار المعارك بقطاع غزة التي تسفر عن إصابة جنود يوميا.