وزارة الصحة في غزة: استشهاد 33091 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة في بيان الجمعة إن أكثر من 33091 فلسطينيا قتلوا وأصيب 75750 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت أن 54 فلسطينيا قتلوا وأصيب 82 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فيما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي يهاجم الوسطاء بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق.

ووصف الأنصاري وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات بأنه “سياسي آخر بإسرائيل يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي”.

وأضاف الناطق باسم الخارجية القطرية أن نشر الأكاذيب بشأن قطر “التي ساعدت في إطلاق الرهائن علامة على تهور سياسي وأنانية”.

وفي وقت سابق الخميس، قال الوزير الإسرائيلي -وهو عضو في حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- إنه لا يثق في قيام قطر بدور الوسيط مع حركة حماس.

ولعبت دولة قطر دورا رئيسيا في التوسط في المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتمكنت من إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المستمرة حاليا، إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الهدنة الأولى التي استمرت أسبوعا خلال نهاية العام الماضي وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.