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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 35 ألف و 233 فلسطينيا منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 15 - مايو - 2024 4:15 مساءً
شهداء غزة

شهداء غزة

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان اليوم الأربعاء 15أيار/مايو 2024، إن 35233 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأُصيب 79141 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتقول إحصاءات إسرائيلية إن فصائل المقاومة الفلسطينية قتلوا نحو 1200 شخص في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول وخطفوا 252 رهينة لا يزال 128 منهم محتجزين.

و في الأيام القليلة الماضية توغلت قوات الاحتلال في شرق رفح، على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة حليفة إسرائيل وآخرين من تنفيذ التوغل لتجنب سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

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