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وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 46 دقيقة
تشييع جثمان فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منطقة مخصصة للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة - رويترز

تشييع جثمان فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على منطقة مخصصة للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة - رويترز

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ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في القطاع اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة.

واضافت الوزارة بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 36,096 شهيدا و81,136 مصابا منذ ٧ أكتوبر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية استشهاد 334 من معلمي المدارس و95 من مدرسي الجامعات في غزة منذ السابع من أكتوبر.

وكشفت وزارة التربية والتعليم العالي بأن 62 شهيداً من طلبة المدارس و26 من طلبة الجامعات في الضفة منذ 7 أكتوبر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

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