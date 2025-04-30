وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب بيان وزارة الصحة بغزة، فإن 35 شهيدا و109 مصابين نقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة.

وأضاف البيان، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 52.400 والجرحى إلى 118.014 منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وكشف البيان عن سقوط 2.308 شهداء و5.973 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت إضافة إلى الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.