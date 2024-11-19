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وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

19 - نوفمبر - 2024
جثامين شهداء في قطاع غزة - رويترز

جثامين شهداء في قطاع غزة - رويترز

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كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 43.972 شهيدا و104.008 مصابين.

واضاف بيان صحة غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الأخيرة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و110 مصابين.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة؛ أسفرت إضافة إلى الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

    المصدر :
  • رويترز

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