وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 60 شهيدا و162 مصابا خلال 24 ساعة

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس إلى 1,309 شهداء 3,184 مصابا

وأضافت وزارة الصحة بغزة بأن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 50,669 شهيدا و115,225 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت إضافة إلى الضحايا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 14 ألف مفقود.