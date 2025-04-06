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وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 7 ساعات
شهداء في غزة - رويترز

شهداء في غزة - رويترز

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كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,335 شهيدًا، 3,297 إصابة).

وأضافت وزارة الصحة بغزة، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 50,695 شهيدًا و115,338 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبحسب يبان وزارة الصحة الفلسطينية بغزة فإن 26 شهيدا و113 جريحا جراء عدوان الاحتلال على القطاع خلال 24 ساعة.

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت إضافة إلى الضحايا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 14 ألف مفقود.

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