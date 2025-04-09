وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي: “وصل مستشفيات قطاع غزة 36 شهيدا (بينهم 3 حالات انتشال)، و41 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبيّنت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 (تاريخ استئناف الإبادة) بلغت ألفا و482 شهيدا، و3 آلاف و688 مصابا”.

وأعلنت الوزارة “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,846 شهيدا و115,729 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.