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وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ ساعة واحدة
جثامين شهداء في قطاع غزة - رويترز

جثامين شهداء في قطاع غزة - رويترز

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كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2033 إلى “50 ألف و886 شهيدا و115 ألف و875 إصابة”.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي للضحايا: “وصل مستشفيات قطاع غزة 40 شهيد و146 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف حرب الإبادة في) 18 مارس 2025 بلغت ألف و522 شهيدا و3 آلاف و834 إصابة”.

الوزارة أفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و886 شهيدا و115 ألفا و875 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023″.

وشددت على أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

كما دخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، في تحد لتدابير مؤقتة أعلنتها محكمة العدل الدولية لتحسين الوضع الإنساني الكارثي للفلسطينيين.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

    المصدر :
  • الأناضول

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