وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

كشفت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ، فقد وصل مستشفيات قطاع غزة 26 شهيد( منهم 6 شهداء انتشال)، و 106 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

ووفقا للبيان ذاته فقد ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 50,912 شهيد و 115,981 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

في حين أكد البيان أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,542 شهيد، 3,940 اصابة).

ومنذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.

وبينما التزمت حركة “حماس” بكافة بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في المرحلة الثانية منه إرضاءً للمتطرفين في حكومته.

وكان نتنياهو فقط يريد تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق لضمان إطلاق أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين بغزة، عوضا عن الدخول في المرحلة الثانية منه، التي كانت تعني إنهاء الحرب تماما والانسحاب الكامل من القطاع.