وزارة الصحة في غزة تكشف حصيلة جديدة للشهداء

كشفت وزارة الصحة في غزة، حصيلة جديدة للشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع,

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول قتلت 29514 فلسطينيا على الأقل وأصابت 69616 آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، في اليوم الـ140 للحرب، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى.

وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها -أيضا- على رفح وخان يونس جنوبي غزة، بينما تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر خلال معارك ضارية مستمرة في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قتلت جنودا إسرائيليين في خان يونس.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء يوم أمس الخميس، على إرسال وفد بصلاحيات أوسع إلى باريس، لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية رسمية.