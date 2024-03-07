وزارة الصحة في غزة: حصيلة الشهداء تتجاوز الـ30 ألفا

حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء في غزة تتجاوز 22 ألفا

كشفت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الخميس أن 30800 فلسطيني على الأقل استشهدوا وأصيب 72298 آخرون جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 83 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 142 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره وسط معارك ضارية مع المقاومة التي كبدته خسائر كبيرة، في اليوم الـ153 من الحرب الإسرائيلية على غزة.

حيث أعلن جيش الاحتلال مقتل رقيب من لواء الجبل وإصابة 13 جنديا، بينهم 6 في حالة خطيرة.

وتعاني مناطق شمال غزة نقصا شديدا في المواد الغذائية في ظل نفاد المخزون في الأسواق واستهداف شاحنات المساعدات. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة إن على الدول ذات التأثير الأكبر على إسرائيل أن تمارس نفوذها لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

في التطورات السياسية، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني لكن الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقاته، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع، وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس أنها ستواصل التفاوض عبر من وصفتهم بالإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه.