وزارة الصحة في غزة: لتوفير ممر آمن لخروج الجرحى إلى مستشفيات مصر

حثت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد على أن توفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مصر ممرا آمنا لخروج الجرحى من القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة “نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على توفير ممر آمن لخروج الجرحى ومرافقة هؤلاء الجرحى وضمان وصولهم الآمن إلى معبر رفح البري حتى يتم خروجهم إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية”.

وأضاف مقترحا خيار آخر “أو نطالب الأشقاء في جمهورية مصر العربية بدخول سيارات إسعاف مصرية ووصولها إلى مستشفيات قطاع غزة لنقل الجرحى من مستشفيات قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية لضمان تأمين خروجهم بسلام حتى لا يتم استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وكان قد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل استشهدوا في الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.