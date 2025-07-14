وزارة الصحة في غزة: مدير مستشفى كمال عدوان بوضع صحي صعب ومحروم من العلاج

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إن الطبيب حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة والمعتقل لدى إسرائيل منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يعاني من وضع صحي “صعب” وسط حرمان متعمد من العلاج، فيما فقد 40 كيلو غراما من وزنه.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، تضمن معطيات من محامية الطبيب المعتقل أبو صفية وفق آخر زيارة له داخل السجون، دون تحديد موعدها.

وأضافت الوزارة: “محامية الأسير الدكتور حسام أبو صفية تصف الحالة الصحية الصعبة للدكتور أبو صفية والحرمان المتعمد من العلاج”.

ووصفت محامية أبو صفية الانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجون بـ”الوحشية”، مؤكدة تعرضه “للضرب المتواصل خلال التحقيق”، وفق البيان.

وأوضحت أن أبو صفية فقد “40 كيلو غراما من وزنه، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب”.

ولأكثر من مرة، قال معتقلون فلسطينيون أفرجت إسرائيل عنهم بعد اعتقالهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إنهم يتعرضون لتجويع وإهمال طبي متعمد داخل السجون، وهذا ما أكدته تقارير حقوقية.

وفي السياق، شددت الوزارة على أن “الطواقم الطبية في معتقلات الاحتلال يعيشون ظروفا مأساوية وصعبة”، حيث تفرض عليهم إسرائيل “قيودا مشددة”.

وأشارت إلى أنه منذ اندلاع الإبادة الجماعية، اعتقلت إسرائيل نحو 360 من الطواقم الطبية في القطاع، بينهم أطباء ذوي خبرة وتخصصات مهمة حُرم منها المرضى والجرحى.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بـ”التدخل العاجل لتجريم ممارسات الاحتلال بحق الأسرى من الطواقم الطبية والضغط للإفراج عنهم”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، نشر الإعلام العبري للمرة الأولى مقطع فيديو يظهر أبو صفية داخل المعتقل وهو مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل أبو صفية إلى الاعتقال تحت صفة “المقاتل غير الشرعي”، والكشف عن تعرضه لتعذيب وتنكيل وإهمال طبي.

فيما ثبتت محكمة إسرائيلية، نهاية مارس/ آذار الماضي، أمر اعتقال أبو صفية لمدة 6 أشهر، وفق بيان لمكتب إعلام الأسرى التابعة لحركة “حماس”.

ومع اشتداد الإبادة الإسرائيلية، دفع أبو صفية، ثمنا شخصيا باهظا عندما فقد نجله إبراهيم، في اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، تعرض أبو صفية، لإصابة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر الماضي، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره للمستشفى وإخراجه عن الخدمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.