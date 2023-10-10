وزارة الصحة في غزة: 770 فلسطينيا قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع

قالت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء إن 770 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آلاف جراء الضربات الإسرائيلية منذ يوم السبت 7\10\2023 على القطاع.

وأضافت الوزارة أن 18 آخرين على الأقل قتلوا وأصيب 100 في الضفة الغربية منذ يوم السبت 7\10\2023.

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الثلاثاء إن نحو 200 ألف شخص، أو قرابة عشرة بالمئة من السكان، فروا من ديارهم في غزة منذ بدء الهجمات، وهم معرضون لنقص مياه الشرب والكهرباء بسبب الحصار.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي بجنيف “تصاعدت وتيرة النزوح بشكل كبير في عموم قطاع غزة، حيث تجاوز العدد 187500 شخص منذ يوم السبت. ويحتمي معظمهم في المدارس”.

وأضاف أن من المتوقع حدوث المزيد من النزوح مع استمرار الاشتباكات.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن المنظمة سجلت 13 هجوما على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد في مطلع الأسبوع، مضيفا أن الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في القطاع نفدت بالفعل.