وزارة الصحة: قصف إسرائيلي على منازل في رفح.. واستشهاد 20 فلسطينيا على الأقل

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ والضربات الجوية الإسرائيلية على منطقة رفح بجنوب قطاع غزة أصابت ثلاثة منازل مما أسفر عن مقتل 20 فلسطينيا على الأقل.

وتكدس عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في رفح على حدود غزة مع مصر هربا من القصف الإسرائيلي في الشمال، على الرغم من المخاوف من أنهم لن يكونوا آمنين هناك أيضا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أفاد سكان في خان يونس، وهي مدينة تقع أيضا في جنوب قطاع غزة، بوقوع معارك عنيفة بالأسلحة النارية بين مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والقوات الإسرائيلية. وقال سكان إن الدبابات والطائرات الإسرائيلية قصفت مناطق قريبة من وسط المدينة.

وذكر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الذي داهمته القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي لم يعد يعمل وتم إجلاء المرضى بما في ذلك الأطفال الرضع.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة “لا يمكننا تحمل خسارة أي مستشفيات”.

وأضاف أن حوالي 4000 نازح لجأوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس معرضون للخطر بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية هناك.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين إن 19453 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 52286 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي تحكمه حماس خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق نصر كامل على مقاتلي حماس الذين قتلوا وفقا للإحصائيات الإسرائيلية 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة في هجوم مباغت يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأدت الحرب الإسرائيلية الضارية على حماس إلى زيادة القلق بين الحكومات والمنظمات الدولية بشأن عدد الضحايا المدنيين والجوع والتشرد.

أمريكا تقود دوريات البحر الأحمر

قالت الولايات المتحدة إن عدة دول وافقت على القيام بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لمحاولة حماية سفن الشحن التجاري من هجمات حركة الحوثي اليمنية.

وتتحالف حماس والحوثيون مع إيران.

وصعد الحوثيون الهجمات على السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمهم لحماس.

ودفعت الهجمات، التي استهدفت طريقا رئيسيا للتجارة بين الشرق والغرب، وخاصة تجارة النفط، عبر قناة السويس لتوفير الوقت والتكلفة بدلا من الإبحار حول قارة أفريقيا، بعض شركات الشحن إلى إعادة توجيه السفن.

ويرتبط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ​​عن طريق قناة السويس، وهي الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب إذ يمر بها حوالي 12 بالمئة من حركة الشحن العالمية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارة للبحرين، أسماء عدة دول تشارك في القوة الدولية. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت تلك الدول مستعدة للقيام بما فعلته السفن الحربية الأمريكية في الأيام الماضية، وهو إسقاط صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة والتحرك لمساعدة السفن التجارية التي تتعرض للهجوم.

وقال أوستن في بيان الليلة الماضية “هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك أعلن اليوم عن إنشاء عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات”.

والدول المشاركة في الدوريات هي البحرين وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

ويدعم الحوثيون حركة حماس في الحرب مع إسرائيل من خلال مهاجمة السفن في ممرات الشحن الحيوية وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، على بعد أكثر من 1000 ميل من مقر حكمهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وهدد الحوثيون باستهداف كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل مهما كانت جنسيتها، وحذروا شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

قال محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين لرويترز اليوم الثلاثاء إن الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران لن تغير موقفها من الصراع في غزة بسبب تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.