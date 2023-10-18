وزارة الصحة تكشف الحصيلة شبه النهائية لشهداء مجزرة المعمداني في غزة

مجزرة مروعة في مستشفى الأهلي المعمداني بعد استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، (الأربعاء 18-10-2023)، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد القتلى الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيا استشهدوا في “المذبحة الإسرائيلية” بالمستشفى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن 471 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها “بالمذبحة الإسرائيلية” في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت “471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة” في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وكان عدد القتلى جراء انفجار المستشفى هو الأعلى على الإطلاق من أي حادث فردي في غزة خلال أعمال العنف الحالية، وأدى إلى اندلاع احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة الأوسع ومنها الأردن وتركيا.

وقال البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة إن المستشفى كان يهتز طوال اليوم بسب القصف. وقال إنه سمع صوت صاروخ قبل انفجار ضخم ثم انهار سقف غرفة العمليات فوقه هو وباقي الطاقم الطبي.

وفي الباحة كان يرى الجثث والأطراف في كل مكان. وعالج رجلا بترت ساقاه.

وقال أبو ستة إن المنظومة الطبية في غزة انهارت وأن الأطباء يتدافعون للحصول على الموارد الأساسية. وقال “نحن منهكون. وعدد المرضى يتزايد باستمرار”.