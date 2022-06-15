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وزارة الطاقة الاسرائيلية: إسرائيل والاتحاد الأوروبي سيوقعان اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2022 10:54 صباحًا
علم اسرائيل

علم اسرائيل

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تفتح اليوم اسرائيل ابوابها امام الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع، في مجال الغاز في مرحلة التنقيم التي تقوم بها مع المنطقة المتنازع عليها مع الحدود اللبنانية، وذلك جاء في مصلحتها بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي بفعل العقوبات الدولية جراء حربها ضد اوكرانيا.

في حين قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل والاتحاد الأوروبي، سيوقعان اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي يوم الأربعاء خلال مؤتمر إقليمي عن الطاقة في القاهرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال إن إسرائيل يمكن أن تكون مصدرا جديدا للغاز في وقت يسعى فيه لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.

وقالت الوزارة إن الاتفاق سيسمح لأول مرة بتصدير “كميات كبيرة” من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وتوقع مسؤولون نقل الغاز الإسرائيلي إلى محطات تسييل في مصر ثم شحنه شمالا إلى السوق الأوروبية.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن الاتفاق الإطاري سيوقع بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر.

    المصدر :
  • رويترز

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