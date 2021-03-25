الأحد 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الطاقة السعودية: الاعتداء على مصفاة جازان يستهدف أمن الصادرات البترولية

25 - مارس - 2021
وزارة الطاقة السعودية

وزارة الطاقة السعودية

A A A
طباعة المقال

صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية بأنه عند الساعة التاسعة وثمان دقائق من مساء اليوم تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر فإن الاعتداء نتج عنه نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ولله الحمد.

وأكد المصدر في تصريحه أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بلينكن معلقاً على هجوم أوديسا.. روسيا تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء في العالم
    روسيا وأوكرانيا تتفقان على استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأمم المتحدة تحدد أفق نجاح صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا
    ايمانويل ماكرون
    نووي إيران.. "خيبة أمل" فرنسية لعدم إحراز تقدم في المحادثات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية